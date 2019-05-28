朱立倫批賴清德沒顧勞工 林宜瑾反譏：含金湯匙瞧不起鐵湯匙

2019-05-28 17:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫，今天參訪台南恒耀企業，提到政府該如何協助產業發展時，他直指前行政院長賴清德在台南市長任內，是六都唯一未設立專責勞檢單位的，暗批賴沒有顧好勞工權益。

對此，台南市議會民進黨團總召林宜瑾反譏朱立倫「含著金湯匙就瞧不起鐵湯匙」，她回應說，賴清德執政期間，在編制、經費等拮据有限的情況下，仍成立勞檢中心處理，勞檢與勞安工作，執行成效也不遜於其他有勞檢處的縣市。

朱立倫推崇恒耀是車用扣件的業界翹楚，是「隱形冠軍」，他強調，現在許多企業回流台灣設廠，政府應該協助企業解決五缺問題，國民黨若重返執政，一定會做產業界最強後盾。

朱立倫還說，政府也必須保障勞工權益，絕非搞一例一休，而是透過包含勞檢等各種方式，真正保障勞工們的權益，他在新北市長任內，就設有勞檢處；遺憾的是，賴清德在市長時代，讓台南成為六都中唯一沒有專責勞檢單位的直轄市，這是賴做得不夠的地方。

林宜瑾則說，台南人口未達200萬，政府組織員額依法受到更多限制，但賴清德主政時期並未有所廢弛；其實，無論是金湯匙或鐵湯匙，能舀湯喝的都是好湯匙，拘泥於表面形式而不重實質成果，朱立倫的批判不僅沒有道理，更欠缺深度。

林宜瑾指出，現任市長黃偉哲已於今年元月下旬將勞檢中心提升為二級機關職安健康處，會要求市府在過去勞檢中心累積的基礎上，持續推動勞權進步。

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