韓國瑜神秘3700數學題 朱立倫笑答：沒錯啊

2019-05-23 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹隔空槓上高雄市長韓國瑜，黃光芹昨深夜直指韓「花天酒地」，今再透過臉書發文，出了一道「3700=3200+500」神秘數學題要韓回答。對此，擁有會計學博士的前新北市長朱立倫下午受訪時笑著說，「3200+500是3700沒錯啊，沒有算錯」。

黃光芹昨晚在臉書上重砲抨擊韓國瑜，指他以前當立委時「花天酒地」，質疑他上酒廊，手都摸人家哪裡？韓國瑜也透過媒體回應，說那是20多年前，他當民意代表時，喝酒聊天喧嘩，稱「我的私生活我自己知道，我特別要跟黃光芹講，希望她找到內心寧靜和快樂，但不能一直這樣抹黑，沒有任何證據，把我好像變成十惡不赦之徒，我覺得這樣不好。」

黃光芹後又出一道數學題「3700=3200+500」點名韓國瑜「問題要答」，外界紛紛好奇數字背後的意思，還有網友推測「想知道3700是什麼？還是3700萬？」

對此，近日爭取國民黨總統提名的朱立倫在下午接受媒體訪問時笑答「3200+500是3700沒錯啊，沒有算錯」。並表示「韓市長今天就是高雄市長，你要講他幾年前的事意義不大，最重要的還是選民的決定。」

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