朱立倫拜會郭信良 話中帶哏「酸」給誰聽…

2019-05-28 12:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨2020總統初選人朱立倫今日在前立委高思博陪同下拜會南市議長郭信良，兩人閒話家常從府會關係談到台南捷運，郭信良說，他是全台第一個議長主動先拜會市長黃偉哲，黃上任4個月後才來議會1次，只跟他吃過1碗麵，台南捷運工程長達11年，讓朱立倫大呼「不可思議」「怎麼可能」，並分享他在桃園縣、新北市主政時，經常跟議長議員呷飯博感情，這是最基本的府會尊重。

郭信良也說，市府「網軍治國」，市長辦公室人員對於議員批評市政，就在網路發動攻擊，不尊重議員的發言質詢。不過，黃偉哲市長後來有在議會公開道歉，他也正努力改善目前府會關係。

郭信良也與朱立倫交換台南捷運興建看法，朱立倫表示，淡海輕軌興建工期才三年半，郭說台南捷運規劃卻要11年時間，他曾邀約南市2、30位議員參訪高雄捷運，竟只有捷運工程處長層級相陪，至少能夠有副市長陪同以示尊重，朱也回應說「怎麼可能？ 」以往他擔任桃園縣長、新北市長這種重要行程，不是由他市長陪同，就是副市長陪同才是。

朱立倫肯定郭信良擔任南市議長，打破藍綠框架，跨黨派維持府會和諧關係，扮演好全民議長角色。郭信良則苦笑說，他用心經營彌補朝野關係，墊付款到追認預算，幫助市府通過將近80億經費，而同是民進黨執政的桃園市長鄭文燦在國民黨、民進黨、無黨陣營人和，為何換到他自己身上，就被批評成「叛黨」？實在讓人很無奈！

朱立倫並幽默說，他常拜會議長「熟到常用到議長辦公室廁所」。

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