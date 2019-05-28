藍議員「護駕」 林姿妙備詢帶秘書長

2019-05-28 09:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙上週到縣議會參與施政總質詢，卻因秘書長林茂盛受議長張建榮指示，跟著林姿妙上備詢台，並坐在一旁，引發外界抨擊，酸林姿妙接受備詢還要帶「救駕小書僮」；國民黨蔡文益今質詢時，再度邀林茂盛上備詢台，他認為，這是議事新提升。

蔡文益說，這幾天這幾天秘書長坐在縣長旁邊備詢，被外界笑說是「救駕小書僮」，但他認為這沒什麼不好，他舉基隆市長林右昌、行政院長蘇貞昌及前總統陳水扁等人為例，備詢時身旁都有人陪同，林姿妙旁坐秘書長，哪是「救駕小書僮」？

蔡文益強調，這不是找麻煩，什麼是找麻煩？當天秘書長坐一旁，最夭壽的是椅子太低了，畫面太難看，林茂盛資歷這麼好，擔任過新北市工務局長、養工處長，這麼好的人才，被外界寫成這樣，真的很委屈。

蔡文益說，縣長用人真的很好，像漢高祖劉邦、三國時代的劉備，都沒有軍事長才也沒工夫，但都很會用人。

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