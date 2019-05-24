議會奇觀 林姿妙上台備詢 秘書長「坐陪」

2019-05-24

宜縣議員轟縣長淪為「傳聲筒」

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙昨首次列席縣議會施政總質詢，上備詢台時，縣府秘書長林茂盛竟跟著坐在旁邊「護駕」，引發藍綠議員不滿，民進黨議會黨團批評民選縣長淪為秘書長的「傳聲筒」，是宜蘭縣史無前例的荒謬劇。林姿妙回應，新政府要有新創意，林茂盛陪著上備詢台，是議長張建榮的指示。

國民黨議員陳鴻禧率先質詢時，請縣長上備詢台，張建榮卻指示林茂盛陪同上台，陳不滿，數度要求時間暫停，要林離開備詢台，但未獲張同意，僵持四分鐘後才開始質詢。

民進黨議會黨團隨後召開記者會，總召陳文昌抨擊，林茂盛坐在備詢台成何體統？已變成大笑話，抨擊林姿妙成了秘書長的「傳聲筒」。他質疑難道林的縣政就是走攤文化？握手文化？張建榮若要首開這種惡例，事前也要經大會同意。

黨團發言人簡松樹說，這是宜蘭縣議會破天荒之舉，秘書長坐在縣長旁邊，頭也不敢抬，貽笑大方，幕僚遞小抄、給資料，他們可以接受，但秘書長必須回到該坐的位置。

林︰尊重議長指示

林姿妙回應，此乃議長張建榮的指示，她必須尊重。林茂盛則說，過去他在新北市議會接受質詢時，在議長同意下，各局處首長有時也會到備詢台，協助首長把事情講清楚，議會相關規定與運作，均遵從議長指示。

同屬國民黨籍的張建榮認為，這是議長裁量權，並未破壞體制，陳文昌當過議長，對議事規則應該很清楚，對方想說什麼是他們的事。

宜蘭縣政府回應，根據宜蘭縣議會議事規則第四條規定，列席人員座位由主席指定，秘書長陪縣長上備詢台，並沒有違反體制。

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