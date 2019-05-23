破天荒！總質詢林姿妙上備詢台 秘書長坐一旁...

2019-05-23 09:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今來到縣議會進行施政總質詢，但上備詢台時，祕書長林茂盛跟著坐在一旁，讓現場議員不滿，第一個質詢的議員陳鴻禧，一度要求時間暫停，要秘書長離開備詢台才願質詢，在議長張建榮則出面緩頰，與陳鴻禧唇槍舌戰，堅持秘書長留在備詢台上，才讓質詢繼續，有趣地是，林姿妙則在陳鴻禧的要求下，還在備詢時感謝議長。

陳鴻禧在質詢時火力全開，拿出羅東鎮公所預算，表示現在鎮庫只剩下1600萬元，他質疑，林姿妙羅東鎮長任內的「讀書免錢、吃飯免錢」政策，把鎮庫都花光，他憂慮縣府財政困難，如讓免費營養午餐上路，縣庫未來也會沒錢，建設也沒半件。

不過，質詢過程中，民進黨議員對林茂盛坐在備詢台非常不滿，認為這是議會史上頭一遭，破天荒，黨團於上午9點半在黨團辦公室召開記者會，直指這是宜蘭縣史無前例的行為，丟縣民的臉，讓人貽笑大方，也顯現林姿妙只會跑攤，對縣政一竅不通。

民進黨議會黨團總召陳文昌指出，秘書長坐在備詢台，這是貽笑大方的事情，要坐也是副縣長坐，秘書長坐完全不合體制，根本是個大笑話，他質疑，林姿妙難道沒秘書長坐在旁邊，就回答不出問題？還是對縣政完全不了解？難道林姿妙的縣政就是走攤文化？握手文化？他更質疑議長張建榮，如果要首開這個惡例，應該要經過大會同意。

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