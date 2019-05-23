備詢秘書長陪坐旁邊 林姿妙推說是議長的指示

2019-05-23 11:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今參與縣議會施政總質詢，但上備詢台時，縣府秘書長林茂盛卻陪坐在一旁，引發議員不滿；民進黨議會黨團緊急召開記者會抨擊林姿妙讓人貽笑大方，對縣政一竅不通；林姿妙受訪時回應，外縣市也都這樣，新政府就要有新創意，且這是議長的指示，秘書長坐一旁是尊重議會、尊重議長；張建榮則說，讓秘書長坐縣長旁是他的裁量權，並不違反體制，他不會隨民進黨起舞。

林姿妙說，別的縣市也都有類似的事情，新政府就要有新的創意，且這也是議長的指示，她必須尊重議長，這樣做絕對不是怕自己無法答詢；林茂盛說，過去他在新北市質詢的過程，在議長同意的情況下，各局處的首長，有時也會到備詢台，協助首長把縣政講得更清楚，畢竟有些細節的資料與政策，絕對需要府內的主管們協助說明，這樣才能讓議員更清楚知道縣府推行的縣政。

被問到為何不是副縣長林建榮坐備詢台，林茂盛說，議會的相關規定裡，有提到議會相關運作，都是尊重議長的指示，今天議長有這樣的指示，站在他的立場，就是必須上台協助縣長。

議長張建榮說，這是議長裁量權，沒有破壞體制的問題，府會應該要和諧，他不會隨民進黨起舞，他希望府會不要再鬥了，且民進黨的陳文昌也當過議長，他對議事規則也很清楚，民進黨想說什麼是他們的事情。

宜蘭縣政府指出，根據「宜蘭縣議會議事規則」第4條規定，列席人員之座位由主席指定之，因此並無違反體制。

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