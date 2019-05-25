遭指「叛黨」郭信良臉書PO文批賴 林宜瑾：別來蹭溫度

2019-05-25 16:58

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕原是民進黨籍的南市議長郭信良，去年南市議長選舉退黨參選遭開除黨籍事件，在這次2020總統初選再度引發熱議，連日來頻遭指控「叛黨」，他今（25）日臉書再發文「報告賴前院長」，矛頭指向前行政院長賴清德，不滿賴對他的指控，並強調316立委補選，他也未替他黨站台，不知「叛黨」從何而來？

對此，民進黨籍市議員林宜瑾則為賴陣營回應，要郭不必再牽拖派系，議長選舉時與競爭對手全數合作，打擊黨內同志，「這不是叛黨，什麼才是叛黨」，林宜瑾也引用鴻海董事長郭台銘說過的話，要信良郭「別來蹭溫度」。

林宜瑾強調，她的黨團總召一職是依照黨內程序合法產生，主持黨團會議，再經過假投票，推出民進黨的正副議長候選人，且是中執會追認通過，郭信良當時也都在場，明顯是「願賭不服輸」。

郭信良在臉書提到，「如果一場民進黨總統初選，新潮流的地方黨部主委可以罵總統，議員可以叫總統退出民進黨，初選候選人可以上專訪用背離事實的說法傷害總統，台灣的未來到底何在？」如果沒有依照黨團違反程序的決議叫「叛黨」，「那麼新潮流的陳世凱議員跑票，不也就是「叛黨」，怎麼沒有聽您把這麼嚴重的字眼附加在他身上呢？」

郭信良強調，4個多月以來，在議會扮演1+1大於2的角色，全力協助台南市政的監督與推動，從墊付款到追認預算已經通過將近80億的經費，幫助民進黨的市長推動市政，大家都稱讚鄭文燦市長在桃園有人和，不論國民黨、民進黨、無黨等其他政黨都支持鄭市長，民進黨都認為這就是典範，為什麼場景換到台南，就變成「叛黨」了呢？

此外，立委陳亭妃今日也在臉書PO文抒發心情，「距離補選結束也才不過2個月多一點的時間，當初拋下紛紛擾擾全力輔選的我們，卻再次成了箭靶。我的心裡除了難過還是難過。」

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