區域均衡 賴︰立院政院遷中部

2019-05-25

讓台北做經濟中心 中部做行政中心

〔記者蔡清華／高雄報導〕前行政院長賴清德昨天受邀到高雄科技大學微電子系專題演說，會中有學生問南北工作機會差異大要如何因應，賴清德提出立法、行政兩院遷移中部的構想，讓台北做經濟中心，中部做行政中心，達到區域均衡目的。

賴清德以「科技人生用行動帶來希望」為題做專題演講。他指出，未來十年後的人工智慧，政府如何結合學界和業界，協助年輕人學習人工智慧相關知識，是非常重要的。另外就產業而言，解決台灣困境例如能源轉型，除了兼顧穩定供電，也要帶動產業發展，或者面對氣候變遷，主要電子產品都要求協力廠商要用綠能，都有具體對策因應。

有學生提問，現在南北工作機會仍有差異，賴清德說，他在行政院長任內，經常與國際級大公司老闆、主管提到，鼓勵年輕人提高他們起薪，不要因南部生活費用略低，南北就不同待遇。他並主張南北區域均衡，政府可以將立法、行政兩院移到中部，做為台灣的行政中心。

半導體結合創新 重振南部經濟動能

賴清德也強調，台灣未來進入工業4.0時代，隨著AI、物聯網、5G等技術成熟，這些技術都需要半導體產業做基礎，高雄是半導體封裝測試最重要的區域，而台南則是半導體晶圓製造重要聚落，如果未來能持續在半導體產業維持優勢，結合創新產業，台灣南部經濟動能將再度起飛。

賴清德表示，他擔任行政院長任內，誠實面對問題，以發展經濟為優先，積極改善投資環境，鬆綁不合時宜的法令，改善「五缺」等問題，特別是中美貿易戰之下，不但要因應衝擊，同時抓住機會，讓台商回流，務實面對台商需求，擬定對策。

他也說，台商回台投資會面臨關稅問題，所以必須參加區域經濟體，積極準備加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），他在院長任內盤點各項入會要求，預做準備和演練，客製化解決台商回流面臨的問題。

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