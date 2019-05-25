初選關鍵時刻 蔡籲冷靜面對

2019-05-25

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕參選民進黨總統初選的前行政院長賴清德暗指「國家機器」介入，總統蔡英文昨天表示，絕對不會以國家機器做私人的事情，賴清德以前也是執政團隊的一員，應該很清楚政府的運作；蔡說，愈是接近初選關鍵時刻，大家愈要冷靜面對，抱持團結的心，希望大家對民進黨的機制有信心。

對於外傳美國在台協會（AIT）介入民進黨初選，蔡英文第一個反應是「誰講的？」然後說「沒聽說、不了解」，只有AIT 自己說才算數。

蔡英文昨天下午到新北市中和區福和宮、廣濟宮及新莊地藏庵參拜祈福，受到支持者熱烈歡迎，並且高喊「挺小英、顧台灣！」蔡英文滿面笑容，一路與支持者握手。

強調不會以國家機器做私人的事情

蔡英文致詞時強調，台灣在她總統任內前三年已經打好基礎，未來會蓋出堅固實用的大樓，她套用台灣俗諺「起厝起一半、師傅不能換」，盼大家支持她連任，「蔡英文連任總統，台灣一定脫胎換骨。」

針對賴清德指國家機器介入，蔡英文表示，絕對不會以國家資源從事私人事情，賴清德以前也是執政團隊一員，應該很清楚政府的運作。

蔡英文說，愈是接近黨內總統選舉初選關鍵時刻，大家愈要冷靜面對，抱持團結的心，希望大家對民進黨的機制有信心，對執政有信心，「二○二○這一關，讓台灣繼續往前進」。

針對高雄市長韓國瑜為賴清德抱屈，批評民進黨初選始終喬不定。蔡英文表示，民進黨是有民主傳統的政黨、民主機制完備，有一層一層的決策機關，決策的共識過程是民主必要程序，「韓市長應多放點心思在市政」

蔡英文也說，十幾年前任陸委會主委時，台灣產業外流最嚴重，現在任總統，台商大量快速回來，未來幾年會是投資大爆發時代，也因為和中國保持一定距離，台灣貨和中國貨不會搞混，才不會受美中貿易戰影響。

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