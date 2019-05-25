賴清德參拜朝天宮媽祖 談黨內初選這樣說…

2019-05-25 16:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕前行政院長賴清德今天到雲林參訪「良作工場」觀光工廠，與養豬業者及企業人士餐會座談，隨後又到北港朝天宮拜媽祖、聖安宮拜王爺。

賴清德走訪雲林受到熱烈歡迎，大家爭相與他握手、拍照，高喊「賴院長加油、賴醫師加油」，還有許多人高喊「凍蒜、凍蒜」。

賴清德表示，朝天宮是台灣媽祖信仰中心，他祈求媽祖婆保祐風調雨順、國泰民安。他說，雲林是民主聖地，他參加黨內初選是秉持民主精神、民主價值，透過民主程序，讓人民來決定台灣大局裡面，誰代表民進黨才能得到最後勝利，民主就是人民作主，民進黨候選人交給人民作主，大家共同參與決定才有可能支持民進黨。

賴清德說，他參選民進黨初選有經過很多波折，包括時間延長、初選辦法可能改變，他都勇敢面對，希望黨中央能秉持社會對民進黨的期待，民主的體制一定要維持，初選一旦失去公信力，很難再找回台灣社會對民進黨的支持，所以，他把每一次的波折當成是鍛鍊，勇敢面對，堅強意志力。

賴清德強調，關於初選真的要正向思考，這一直都是他的主張初選是民主程序，在初選前，民進黨在台灣社會原本的支持力量已經分散，利用初選程序團結民進黨，也把已分散的力量找回來。

賴清德重申，22日他提出贏的策略，「如果蔡英文總統可以守得住台灣這個大局，我一定支持她；如果我本身也沒有這個能力挑起這個重任，我也支持蔡英文總統，但是只有一個情況，我可以承擔得起，但小英總統守不住的時候，請大家支持我，代表民進黨參與這次總統大選」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法