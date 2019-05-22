賴清德臉書po文要求 蔡、賴與韓國瑜對比民調

2019-05-22 21:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，討論總統初選議題，前行政院長賴清德則突然現身民進黨中央黨部，並且召開記者會提出新方案。賴隨後也在臉書表示，他希望以黨的初選辦法繼續維持狀況下，兩人對比、跟主要政黨候選人韓國瑜市長對比。

民進黨今天召開中執會討論總統初選議題，蔡英文總統陣營、賴清德陣營互相叫陣，全都透過網路直播完整呈現，最後黨主席卓榮泰在發表態度強硬的聲明後宣布休息。賴清德更是戲劇性的現身民進黨中央黨部，與黨主席卓榮泰和部分協調小組成員、英系代表在主席室旁的貴賓室深談兩個小時。

隨後，賴清德借用民進黨中央黨部記者室召開記者會，發表三點原則。賴清德在離開後，於臉書重申三點原則。

賴清德指出，他有看今天中執會的直播，非常感動 一方面敬佩卓榮泰主席遵守價值，感謝民進黨中執委為了黨勝選政策，大家費盡心機，卓秘書長率領的黨團隊非常辛苦，他今天特別來想表達的是，民主進步黨數十年來以民主精神、進步價值獲得台灣人民支持，也用民主進步推動台灣往前邁進。

賴清德表示，民主路上，像菊姐是美麗島受刑人，貢獻非常多、犧牲很大，民進黨中執委，民主路上大家都曾經一起打拚過，「我們是同志，我們更是兄弟姊妹，雖然目前初選正在進行，我們不是敵人，連對手都稱不上。我們有共同目標，要打贏總統選戰，要達到這個目標，大家還有很多地方要努力」，其中一個很基本的，民進黨的核心價值，民主絕對不能放棄，也就是初選過程中一邊進行、一邊改辦法，如果這樣，很難得到社會大眾對民進黨的支持，因此他來提一個贏的策略，希望黨中央還有民進黨的同志，大家可以思考。

賴清德說，這個策略基於四原則，第一個，是希望能夠維護民進黨的體制，讓初選能夠具備公信力。第二個，他也希望黨內能夠和諧，未來能夠團結打贏總統和立委選戰。第三個，基於對蔡總統尊重。第四個，他參選並不是為了個人，而是希望承擔下一個階段責任，所以黨的初選辦法繼續維持狀況下，兩人對比、跟主要政黨候選人韓國瑜市長對比。

賴清德表示，第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，他無條件支持蔡英文總統繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡總統競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，他希望小英總統、黨中央提名他競選總統，希望這樣新的策略，能夠提供給黨內共同參考。

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