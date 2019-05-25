吃西瓜降初選火氣？ 賴清德：我本來就心平氣和

2019-05-25 12:42

〔記者張聰秋／福興報導〕彰化縣福興鄉西瓜節活動今在九玄寺登場，前行政院長賴清德現場大啖西瓜，誇讚福興西瓜名氣果真名不虛傳，被媒體記者問及民進黨總統初選雙方陣營火氣都很大，是不是來吃西瓜消暑退火氣？賴清德回答得妙，他說，他本來就是心平氣和面對。

賴清德在活動現場大啖西瓜，媒體問吃西瓜是不是可以降降選舉紛擾帶來的火氣，賴清德笑著回答說，「我本來就喜歡吃西瓜了！」媒體再問，這裡的西瓜跟台南西瓜相比呢？賴清德說，「都很好吃，福興西瓜名不虛傳！」

媒體續問吃過了西瓜後，火氣是不是就不會那麼大了？賴清德說，「我本來就是心平氣和，初選大家都是同志，都是兄弟姐妹，本來就是心平氣和，吃西瓜之後更有力氣。」

賴清德誇讚福興西瓜帶砂砂的口感、品質好，他個人喜歡吃紅色西瓜肉的西瓜，因為比較有吃西瓜的感覺。

活動穿插西瓜評鑑競賽，吸引人潮，福興鄉長蔣煙燈一旁介紹西瓜品質的好壞、如何挑選西瓜，與賴清德交換意見。

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