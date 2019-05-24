關鍵3月8日那天蔡、賴到底做了啥？ 黨主席卓榮泰解密

2019-05-24 19:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行，蔡英文總統與前行政院長賴清德陣營你來我往，針鋒相對。雙方陣營也多次提到3月8日那天的對話，黨主席卓榮泰則是在臉書指出，3月8日一週前蔡總統到台南探望扁媽（陳水扁母親）開啟台南立委補選翻轉的契機；阿扁總統在高雄安排與郭國文見面；賴院長持續為郭國文奔波狂掃拜票；陳亭妃等在地委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結！卓榮泰也文末強調，團結不會只在歷史中。

賴清德21日首度在電台透露蔡英文3月8日南下的真相，而這天也是蔡賴關係生變的關鍵日。賴清德曾受訪指出，當天總統問他，「2020這場總統選舉有什麼看法？」賴反問，「那總統您的看法？」她就談了一些構想；離開前她來對賴說，「未來就靠我們2個人了」。賴僅回「還是要等3月16日輔選完之後再來談」

「3月8日那天到底發生了多少事？」卓榮泰在臉書指出，那一天，阿扁總統在高雄安排與郭國文見面，因為一週前蔡總統先到台南探望了扁媽，開啟台南立委補選翻轉的契機，這份感動至今還歷歷在目！

卓榮泰也說，那一天，賴院長持續為郭國文奔波狂掃拜票，蔡總統公務之餘拜訪了台南4-5間宮廟；兩天後，陳亭妃等在地委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結！

那一天，蔡總統和賴院長二人在台南餐敘，談了許多大家很想知道的事，也討論2020台灣要怎麼贏？

那一天，卓榮泰表示，他在彰化為黃振彥輔選，還透過電話讓熱情的重要支持者和總統連線，他堅定的告訴總統會全力支持2020的總統大選！

「真的好想回到3月8日那一天！」卓榮泰說，蔡總統、賴院長分別為立委輔選打拼，一起商討國家的未來；地方大老熱情展現出對2020總統大選及黨的支持；新北、彰化、台南三場補選正喚起基層群眾的熱情；大家身體就算疲累，都有堅強的意志、共同的目標，團結為守護台灣站在同一陣線。數天後，立委補選完成，民進黨保住了一口氣！

卓榮泰說，主席的每一天，發生多少事，他都不曾忘記，更記得我們互相疼惜、緊握雙手、用力相擁的那些日子！文末則標註「#團結不會只在歷史中。」

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