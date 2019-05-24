初選爭議 蔡陣營：卓榮泰不讓中執會議決態度明顯

2019-05-24 17:51

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨週三中執會討論總統初選民調如何執行與時程，挺英派中執委原擬表決通過手機與市話各佔50%等議案，因會中爭論無共識，黨主席卓榮泰裁示散會，下週三中執會再議，蔡英文總統的總統初選辦公室發言人阮昭雄今天說，當天卓榮泰主席不讓中執委議決議案的態度非常明顯，且中執會是否繼續進行為主席的權責，蔡總統的代表無權置喙。

阮昭雄說，因此，蔡總統方面也只能迫於無奈，等待下次中執會的舉行。

阮昭雄說，有關媒體就週三中執會中斷時間的還原現場報導，阮昭雄今天轉述蔡陣營代表、前行政院副院長林錫耀的說法，認為報導內容中引用林錫耀名義所說的相關對話，諸多並非事實，甚至有所錯誤，報導敘述的場景也只有片面之實。

阮昭雄表示，基於黨內團結與良善溝通，請各方能有所節制，勿積非成是。

不過，對於蔡陣營的質疑，卓榮泰昨天已在臉書還原現場表示，是林錫耀建議下週再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題，獲得前行政院長賴清德及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下他為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。即即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，中常委陳明文短暫會議詢問後，無其他人再發言，因此宣布散會。

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