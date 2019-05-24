東京台灣工商會宴請柯P 會長：郭董、韓國瑜來也樂意招待

2019-05-24 22:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕出訪日本第二天的台北市長柯文哲，今晚出席東京台灣工商會舉辦歡迎晚宴，會長陳五福透露，晚宴約150人參加，出席貴賓以年輕人為主，不少人也關心「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩有沒有來，但他向年輕朋友解釋，學姊日前結束訪美，所以未隨行。高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘也有意訪日，東京台灣工商會會長陳五福說，如果郭董、韓國瑜願來日本交流，商會也是樂意招待。

在晚宴開始前，到場的柯文哲先接受媒體聯訪，日本媒體詢問參加為何晚宴？柯文哲說，日本有很多台灣的僑胞，求學、做生意都有，因此來跟僑民認認識一下，跟日本做生意的僑胞是「灘頭堡」，很重要。

日媒再問，訪日後參選總統的心態有無改變？柯文哲則說，來日本跟選不選總統沒有關係，他定位此次訪日行是城市外交與學習之旅。

柯文哲在3年前訪日時，每天都有歡迎晚宴，甚至還有僑宴、台北之夜等活動，今晚的商會舉辦歡迎晚宴熱烈程度似乎不如以往，媒體好奇詢問，是否因為跟綠營關係改變？柯文哲說，時間排不進去，昨天是富山縣知事，今天是台灣工商會，每天都塞滿了啊。

媒體提到韓國瑜、郭台銘也有意訪日，可能會爭取商會的支持，柯文哲認為，應該的；媒體問是否擔心競爭激烈，他則一派輕鬆表示，這也沒有什麼，舊式很自然的事情。

陳五福說，只要是中華民國政府的政要都會盡全力招待，沒有色彩之分，商會支持能服務台灣人民，為台灣人民加油的候選人。他強調，郭董、韓國瑜若願意來日本交流，也是樂意招待。

舉辦晚宴是否代表會支持柯文哲？陳五福說，候選人還沒有出來，沒有辦法明確答案，但相信有柯粉、韓粉、郭粉，商會完全保持中立態度。

今晚的晚宴出席以年輕人為主，柯文哲表示，其實台僑也是常常會回去，不管是來日本讀書還是工作，還是和台灣有很多聯絡，特徵特性不會換個地方就改變，這不是問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法