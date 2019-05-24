日媒關注選總統 柯P未鬆口參選、重申親美日友中

2019-05-24 10:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪日第2天，今日上午與日本自民黨幹事長代行萩生田光一進行早餐會，吸引多家日本媒體到場採訪，日媒十分關注柯是否參選總統、兩岸政策立場，柯文哲回答依舊未對參選總統一事鬆口，但柯文哲重申，在兩岸政策是親美日友中，他當然站在美日這邊，但也不需要對中國採取惡言相向的態度。

柯文哲在早餐會結束後，接受台灣與日本媒體訪問，到場採訪日媒包括NHK、朝日電視台、日本電視台、共同通訊社、日本經濟新聞等5家日本媒體。

柯文哲此行訪日被外界解讀是有志於總統大選，日媒也關心柯的動向，詢問柯訪日的心情如何？是否會參選總統，若當選後兩岸政策是否會改變？柯文哲說，現在心情很好，自己在台灣政治人物裡面，算是對日本很友好，笑說「因為本來就很友好」。

柯文哲表示，他不必回假設性問題，但國家戰略不會輕易改變，就是「親美日友中」，台灣跟美國、日本有比較相同的價值，「我們當然還是比較站在美、日陣營這邊」，但也不必對中國採取惡言相向的態度，這就是基本戰略。

稍後柯也將拜會日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫，以及東京都知事小池百合子，在場台灣媒體好奇與岸信夫的互動，是否會幫忙傳話給安倍。對此，柯文哲說，他見過岸信夫很多次，今天算是敘舊。

柯文哲強調，人與人之間有交流才有善意，有善意可以促進交流，有一天有問題的時候，大家就可以互相諒解一下，會諒解就是平常有交流、有交情，人家才會說你有困難，願意諒解你。

柯表示，外交的東西平常就要累積，有交流就有善意，有善意就更多交流，平常就很好，真有問題大家可以商量討論怎麼處理。

由於小池百合子有組黨的經驗，媒體問拜會是否有要針對請益組黨一事？柯文哲則說，東京都知事就是市長，台北市長來訪問一定要拜碼頭，自己上次來也有拜訪當時知事，這是正常交往，城市外交平常要做，外交真正目標就是培養善意，這就是外交目的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法