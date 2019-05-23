柯文哲批評蔡總統 謝長廷直言不贊成

2019-05-23 22:52

〔駐日特派員林翠儀／富山23日報導〕23日啟程訪問日本的台北市長柯文哲，晚間出席在富山縣舉行的「台日觀光高峰會」晚宴，由駐日代表謝長廷陪同接受台媒聯訪。由於2020年總統大選在即，謝長廷被問到此時邀請柯文哲是否較為敏感，謝長廷則回答希望韓國瑜也來，讓他表現一下外交是超越黨派的，如果韓國瑜訪日他當然會接待。

另外，被問到柯文哲質疑蔡英文總統「親美抗中」策略，並提出「親美友中」的主張一事，謝長廷則收起笑容說，蔡總統曾經是我們的主席也是大家的總統，他「並不贊成柯文哲批評總統」。

柯文哲此行除了23日抵達東京後馬上拜會了河井克行、岸信夫與萩生田光一等三名與首相安倍晉三關係相當密切的重量級議員之外，24日還將拜訪東京都知事小池百合子和東京大學教授川島真等知台學者。謝長廷也將於25、26日全程陪同柯文哲走訪福島、宮城等地，被問到月初前行政院長賴清德訪日時「好像陪同的時間較短」，柯文哲受到的待遇似乎比較好，謝長廷則笑著說，「這要算算看差幾秒」。

謝長廷還說，台日觀光高峰會非常重要，但市長受到議會嚴格監督通常沒有辦法來，日方不知道以為我們不重視，這次剛好有個空檔，所以建議柯文哲來，有人說他好像「沾醬油」馬上就要離開，其實不是沾醬油是「送醬油」來，本來就缺少市長來捧場。

這場聯訪雖然是謝長廷陪同柯文哲接受媒體訪問，不過幾乎都由謝長廷回答，兩人進場時，柯文哲還直呼謝長廷為「先生」（老師）、「前輩」，表現出尊謝態度，也大秀兩人的私誼，謝長廷開玩笑地說「嘜叫先生，先生先死」。柯文哲表示，他從2014年開始向謝長廷「前輩」請益，覺得他「滿風趣的」。

謝長廷被問及今天監察院糾正外交部，還點名外交部沒把謝長廷管好，謝長廷不想以個人問題轉移台日觀光高峰會的焦點，暫時不願回應這項問題。不過他也順著柯文哲的話說「希望監察委員意見跟柯文哲（對他的印象）一樣」。

柯文哲不否認拜訪日本政要時被問到是否參選總統一事，他說這種問題，在台灣每天都被問，他的答案都一樣「等天亮、等下雨、等敵軍走進預定的陣地」、「等待杜鵑鳥啼」，柯文哲說這是日本戰國武將織田信長和德川家康的名言，用日本人的名言回答日本人的問題，「反正講完大家哈哈大笑，趣味就好」，謝長廷被問題如果柯文哲參選總統希望大嗎？他也順勢說「剛才已建議他（柯文哲）要苦中作樂」。

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