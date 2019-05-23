柯P訪日「白綠」熱絡 謝長廷再邀韓國瑜：外交超越黨派

2019-05-23 20:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今早搭機前往日本，展開4天的訪日行，晚間駐日代表謝長廷陪同柯文哲出席富山縣台日觀光高峰論壇。謝長廷表示，觀光論壇非常重要，台灣的地方議會監督比較嚴格，市長通常沒辦法來，這次剛好有空檔，就建議柯來，還說，他也希望高雄市長韓國瑜也來日本，展現外交超越黨派，韓國瑜若到日本他也會陪同。

柯文哲今晚出席日本富山縣觀光論壇晚宴，謝長廷也出席陪同，兩人在晚宴後接受媒體聯訪，訪問時兩人互動相當熱絡。媒體問兩人是否許久未見？柯文哲表示：「不會啊！（謝）回台灣都有見到面。」

謝長廷表示，觀光論壇非常重要，台灣議會監督市長比較嚴格，因此市長通常沒辦法來，但如果在台灣舉辦，日本知事（縣市長）都會到，而這次剛好有空檔，就建議柯文哲來參加，有人說柯只是來「沾醬油」，但他說柯是「送醬油」，「來捧場啦」。

媒體問柯此次訪日是否比起先前行政院前院長賴清德訪日，陪柯時間比較多？謝長廷打趣說，「那要算差幾秒」喔！謝長廷強調，今天觀光論壇是柯陪他，後天參訪福島4個小時，他就必須陪柯。

柯此行觸及參訪核食議題，媒體問是否想藉此讓核食在台灣所有進展，謝長廷對此感嘆，核食在台灣政治化了，現在世界上誰在禁核食，禁核食都是跟日本關係比較不好例如中國、韓國，但中國跟日本間有改善，香港現在解禁，中國也持正面態度依照世界規則處理這個問題。

謝長廷直言，（核食）是意識形態，這是政治不是科學，在台灣已經政治化，所以要稍微扭轉過來，明年即使國民黨執政還是要面對這個問題，謝手勢也比著柯說，無黨籍執政也要面對這個問題，因此要站在國家共同利益來看；他說，希望每個黨要有企圖心去執政，問題留下來是台灣的損失，他希望大家用科學面對。

至於監察院針對關西機場事件處長自戕案，糾正外交部，對此謝長廷則表示，先不回答該問題，未多作回應。

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