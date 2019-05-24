申辦2030亞運考察東奧 柯文哲認：世大運急就章沒好好規劃

2019-05-24 17:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕目前人在的台北市長柯文哲，第二天行程今早拜會東京都知事小池百合子、東京奧林匹克運動會組委會，作為台北市申辦2030亞運的借鏡。談到2017年舉辦台北市世界大學運動會時，柯文哲說，自己辦2017世大運很了解，世大運如果花10年或7、8年準備，這是好的，但急就章就是不好的，「我們當時純粹就是辦運動會，「對都市的長遠布局我們沒有做好」。

柯文哲今早拜會日本政要的行程結束後，中午至東京媽祖廟參拜，接受媒體訪問。媒體問柯文哲，與小池百合子聊了什麼？他說，我們這種大老闆見面就是say hello，上次拜訪東京市政府，發現日本大都市都有派外交官直接進駐市政府，負責城市外交，他覺得這個制度很好，現在北市府處理城市外交，都是外交部過來的，辦理城市外交的時候，可以和中央政府直接聯繫。

柯文哲說，大老闆見面都是說哈囉，主要是底下的窗口交換名片，像是日本、台灣都有台灣地震，消防局每年都有派高階官員進行半年或一年到外地長期實習，所以常常都是大老闆講好後，交代底下去做。

他還說，2030亞運，東京奧運就是最好的模範，已經和小池百合子說好，東奧辦完後，到時候討一份東奧的資料。

媒體詢問柯文哲，過去曾抱怨世大運花錢鋪張，如今為什麼又起心動念？柯文哲回答說，世大運如果花10年時間，或是有7、8年以上時間做準備，這是好的，當初就是急就章沒有好好規劃，他自己知道，世大運純粹只有辦運動會，「但對都市長遠布局，其實我們沒有做好」。

柯文哲表示，像日本舉辦東京奧運，就花幾十年時間，重點不是運動會，而是東京都的發展，就像東京火車站的電扶梯，就是為了這個改的，所以如果我們要舉辦亞運，不是花2、3年，用一個廣告粉飾，應該是要大規模思考整個都是計畫，思考要增加哪些場館，涉及整個都市規劃，至少10、20年的規劃，而不是為辦而辦。

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