密會岸信夫 柯文哲：每人都問選不選總統、人家不願表態挺誰

2019-05-24 17:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪日今天進入第二天，一早與自民黨代理幹事長萩生田光一進行早餐會，接著前往眾議員第一議員會館拜會首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫，中午時分到東京媽祖廟參拜，柯文哲面對媒體詢問此次與岸信夫會面不公開、日方甚至不提供照片，柯文哲表示，客隨主便，成熟政治人物不需要去搶一張照片，互信是最重要的。

前行政院長賴清德本月初訪日，當時也與岸信夫、萩生田光一等人會面，並開放讓記者採訪，媒體也提到，柯文哲3年前訪日與岸信夫會面時，全程公開，但此次卻保密進行，甚至日方也不提供照片。

柯文哲對此表示，日本是一個成熟的國家，每個人看到他第一句話問說「要不要選總統」，所以這種情形下，人家也不願意表態支持誰。柯還說，日本外務省的外交官有很強的運作制度，成熟國家的外交政策不會因為換一個政務官就大轉彎，相當穩定，很多外交工作都是一點一滴累積而成。

媒體追問當時賴清德訪日有提供照片，柯卻沒有，日方是否有說明原因，柯文哲則說，他從來不會去問東問西，像他去美國參訪時，華盛頓以外行程是他們可以排的，華盛頓行程都是美國在台協會安排，這次他來日本大多是駐日代表謝長廷排的，「他說怎樣我就怎樣」。

柯文哲表示，他後來發現人生哲學就是不爭才是爭、爭就是不爭，意思就是說「多拍一張照片要幹嘛，搞得人家不方便，所以都不需要，我說你方便就好，大家知道彼此是好朋友就好。」

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