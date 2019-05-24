柯P訪日為核食背書 郝龍斌轟：不是想選總統的人應為之事

2019-05-24 16:52

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲訪日期間觸及開放日本核災區食品進口議題，去年推動「反核食」公投的國民黨副主席郝龍斌今天說，柯文哲此行只是在為總統大選熱身、刷存在感，但柯文哲當著日本國會議員的面為核災食品解套背書，否定民眾反核食公投結果，藉此換取訪日門票與禮遇，無顧民眾對健康與安全食品的期待，不但非常不妥當，也不是一個政治人物，特別是想參選總統的人所應為之事。

對於柯文哲稱不一定參選總統，郝龍斌則打賭說，柯文哲一定會選總統，只是參選時間還沒決定而已。

郝龍斌指出，「反核食」公投獲得700多萬人支持，就連蔡英文總統都已宣布兩年內無法開放，以尊重公投結果，柯文哲只為了自己能參訪日本，違背全民意願，犧牲民眾的健康安全，順著日本人講這些話，甚至之前還稱反核食公投是弱智公投，這種類似向日本輸誠的行為，實在不值得尊敬。

郝龍斌說，食品安全基本原則就是無法證明絕對安全的原料，就不能做成食品，所以，過去沙拉油傳出原料含有豬飼料成分，雖經精煉，依舊違法有刑責，就是因為只要原料不安全，甚麼方式處理都不能做成食品，如果原料不安全，如何標示、進口或添加入食品？而放射物質半衰期幾十年，又如何保證不會影響地區或食品？

郝龍斌說，去年台北市長選舉，柯文哲因為了解「反核食」公投對自己參選不利，所以始終不表態，以柯P險勝落選的國民黨候選人丁守中3000票差距來說，如果700多萬贊成票中有1％的人因為對核食有疑慮，投票反對柯，柯文哲今天就不會是台北市長。

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