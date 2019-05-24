日議員抱怨核食遭禁 柯P：台灣不要搞特殊、用普世標準就好

2019-05-24 11:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪日今天進入第二天，上午與日本民黨幹事長代行（代理）、眾議員荻生田光一進行早餐會，會後接受日本與台灣媒體採訪。柯文哲提到，對台友好的萩生田向他抱怨因為核食遭禁，賭氣不來台灣，柯文哲認為，核食這件事情其實沒這麼難，台灣不要搞特殊，用普世標準就好了。

柯文哲此次訪日觸及核食議題，針對核食開放議題，北市府向台灣媒體轉達應用日本5縣市食品的說法才正確，今早在早餐會結束後，在場日媒關心柯與萩生田是否有談到核食、雙方的意見是如何。

柯文哲對此表示，雙方意見都是一致，他還引用總統蔡英文昨天所說的「it`s science」，強調處理福島周邊5縣市農產品進口問題，台灣只要跟世界接軌，使用美國、歐盟標準來處理就好，其實這是一個很簡單事情，為什麼會搞到後來亂七八糟呢？

柯文哲透露，萩生田當場跟他抱怨，自己是國會裡頭最支持台灣的人，而且還是安倍首相很親近的助手，這幾年在日本政府常替台灣發聲，包括WHO日本政府也替台灣講話，但福島食品事件卻讓他灰頭土臉，他這麼支持台灣，結果台灣用一個很奇怪標準，「我沒有要求你對我特別好，只要用美國歐盟標準就好」。

柯還說，這件事情，也因讓萩生田賭氣不想再來台灣，柯告訴對方「不要緊不要緊，你來台灣，我保證請你吃飯」。

媒體追問未來若宣布競選總統或當選後，是否會支持日本5縣市食品解禁？柯文哲表示，他在台灣就已經講了，這是科學題目，有時大家不要被標題誤導，用核災地區食品的字眼當然不行，但若符合安全標準食品就可以，這事情其實也沒這麼難，「台灣不要搞特殊，用普世標準就好了」。

媒體也問柯向對方釋出善意，是否有給什麼承諾？柯文哲則說，哪有什麼承諾，用世界標準、用美國歐盟標準就好。柯強調，台灣還是要跟世界接軌，所以北市府推動雙語教育，一年花一億元送9千名師生出國到世界各地看看，台灣要跟世界接軌這事很重要。

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