再談日食問題 賴清德：利用這一、兩年與社會好好對話

2019-05-10 23:28

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕訪日中的前行政院長賴清德今天再次對日本5縣食品進口管制問題說明他的想法，他強調，我們一定要尊重公投的結果，但也要兼顧跟日本還有其他國家的國際貿易，他希望能聚焦「國際標準」先確保食品安全，日台兩國政府在此議題上應做更多說明和宣傳，讓台灣社會可以接受，再利用這一、兩年時間好好進行社會對話，如此一來，時間一到才有機會水到渠成，把問題妥善解決。

賴清德連兩天拜會日本國會議員交意見，昨天有議員針對台灣公投維持禁止日本5縣食品進口一事表達關切或不滿之意。相當友台的環境副大臣、眾議員秋元司還說，因為東北5縣食品問題，讓他對台灣很失望，已經兩年不到台灣了。賴清德當場回應秋元司說，「我要找回你對台灣的信心，讓好朋友盡快來到台灣。」

昨天會後，賴清德接受媒體訪問時表示，公投案會通過是因為台灣過去幾年發生過幾起重大的食安事件，讓台灣人民對食安問題非常敏感，也讓政治可以操作這個議題，解決之道就是採取「國際食品標準」，他有信心將來可以解決這個問題。

賴清德今天在接受訪問時，再度對此做了補充說明，他表示，我們要兼顧國人最在意的安全，也要兼顧跟日本還有其他國家的國際貿易。這聚焦就聚焦在國際的標準，國際有一定的標準，台灣要參加CPTPP也要根據國際的標準從事國際貿易的動作，我們是不可以自己設一個門檻。那這樣的話，我們也沒辦法參加CPTPP。

對於日本議員的關切，賴清德表示，他有很清楚地跟日本朋友說明，雖然公投的結果讓很多日本朋友失望，但這並不代表台灣民眾對日本民眾的感情，甚至於也不代表台灣民眾對日本食品真正的態度。

賴清德說，因為我們一年有500多萬旅客來到日本，吃了很多日本的食品，他相信其中包括福島在內的5個城市食品，但是在選舉的時候通過的公投案，未來除了尊重以外，就是用國際的標準，首先確保安全，說明到讓民眾可以接受。

賴清德還說，日本對食品要求非常嚴格，他們的檢驗標準常常高於國際標準，怎麼利用這一、兩年當中好好進行社會對話，同時日本跟台灣政府如何在此議題上做更多說明和宣傳，讓台灣社會可以接受，如此一來，時間一到才有機會水到渠成，把問題妥善解決。

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