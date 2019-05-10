對日核食表態 蔡總統：2年內不能違反公投從其他方面改善台日關係

2019-05-10 13:47

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天針對美中貿易情勢召開國安高層會議，在會後記者會上，有媒體詢問，我國尚無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是否因日本福島核災地區農產問題「卡關」。對此，蔡總統說，受到去年公投（反核食公投）決議約束，「至少在2年內，都不能做違反這個公投決議的事情」，我們要從其他方面，來改善與日方的經貿關係。

我政府積極爭取加入CPTPP，但因日本是CPTPP的主要領導國，去年11月24日台灣反對日本福島5縣市核災食品的公投案過關，這項公投案被視為衝擊台日關係，以及影響台灣加入CPTPP。

蔡總統表示，福島食品的事情，因為去年11月24日的選舉有一項公投，以至於我們受到那項公投決定的約束，至少在2年內，都不能做違反這個公投決議的事情。

總統說，1124公投議題過關後，當時的行政院，也表達接受這個公投決議的態度，因為有了這個公投決議，我們要從其他方面，來改善與日方的經貿關係。

蔡總統指出，這段期間以來，台灣持續以其他方式，改善與強化與各國的經貿關係，包括日本，凸顯台灣對國際經貿體系、區域經濟與貿易的重要性，會強化我們加入CPTPP的正當性，也會贏得其他國家的支持。

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