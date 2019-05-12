談日食問題 謝長廷：馬政府承諾解禁

2019-05-12 00:07

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕行政院前院長賴清德11日在東京大學與數名教授座談時，台灣禁止福島5縣食品問題再成熱議焦點，東大教授松田康博直指「台灣承諾過（會開放）的話並沒做到」，對此，謝長廷被媒體問到此事時表示，據他了解，2013年台灣（馬英九政府時期）就曾向日方承諾要解禁，「一直都有跟人家承諾」。

賴清德11日上午在東京大學與東大教授松田康博、東京外國語大學教授小笠原欣幸等人針對台日關係及美中貿易大戰等問題交換意見。松田在會談中表示，過去兩年多台日關係最令人遺憾的就是，台灣錯失了解除日本5縣食品進口管制的時機。台灣如果在2016年解禁，日本對台灣的感恩會加倍，也會加強台灣加入CPTPP的進展，台灣的公投結果，付出了政治代價。

松田直指「台灣說過的話沒有做到，讓雙方溝通的人感到很失落」，他還表示，現在已成事實，想要加強台日關係，已經比兩年多前困難很多，因為日本和中國的關係已回到正常軌道。

賴清德下午在受訪時表示，在討論未來台日關係如何進步的時候，松田教授的確有特別提到這件事非常可惜。不過，賴清德也提到，雖然公投已經通過了，但在法律限制期間內，並不是什麼事情都不能做，而是要加強對台灣社會做進一步的說明、溝通，最重要的是跟社會對話，讓台灣的社會了解日本五縣食品，以及他們的安全性，然後也用國際的標準讓日本有機會遵循，他強調，必然是要朝這個方向來檢討，才能解決此項問題。

謝長廷晚間出席日華親善協會全國聯合會與台日文化經濟協會締結姊妹會20週年的晚會時，在場外也被媒體問到此事。謝長廷表示，據他了解，2013年台灣（馬英九政府時期）就曾向日方承諾要解禁，「一直都有跟人家承諾」。

謝長廷說，2013年馬總統就曾說，日本食品沒有污染的問題，只有法律問題、標籤不明的問題，所以日方的理解認為，台灣肯定日本食品沒問題，那麼為什麼隔3年後又變得有問題了呢？

謝長廷認為，公投通過了當然要遵守公投的結果，但是這段期間須很理性地去討論，並不是現在就要解禁，日方要知道的是，台灣有沒有在做努力，如果現在沒有作為，兩年後也是一樣。日方希望看到的是台灣的魄力、努力，如果沒作為，也要講出個理由。他還說，國民黨不是說政權要輪替了嗎？將來國民黨也會遭遇同樣的問題，這就是「因果」，也是對外一致的問題，等自己執政，就會遇到同樣的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/