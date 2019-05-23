小英把簽署同婚專法的筆送祁家威 學者讚：人情義理真實展現

2019-05-23 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統22日晚間簽署由立院三讀通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布；總統也把簽署同婚法案的筆，送給多年來致力同志運動先驅祁家威。對此，政大台文所教授陳芳明大讚，「這是人情義理的真實展現」。

陳芳明在臉書表示，蔡總統贈送一支鋼筆給祁家威，給他最好的祝福，那支筆是簽署「司法院釋字第七四八號解釋施行法」的鋼筆。無論現實政治如何轉變，無論社會文化如何歧視同婚，蔡總統以具體的行動，簽署了同婚法案，並把那支簽署的筆贈送給祁家威。這是人情義理的真實展現。

陳芳明說，蔡總統不僅實現她的競選諾言，而且適時伸出友情的手給祁家威。在黑暗時代曾經受盡欺侮的同志族群，如今受到權力最高的總統肯定，這是多麼不一樣的高貴文化。

陳芳明指出，祁家威是他們這個時代的共同象徵，他走過的黑暗時代，也象徵了漫長的歷史隧道。蔡總統伸出友誼之手，那也象徵了一個封閉時代的終結。「她的政治主張，終於真正實現在台灣社會。那支筆，開啟了非常明亮的台灣未來」。

據《中央社》報導，總統府發言人丁允恭指出，因為祁家威是催生同婚法案關鍵的人物，而蔡總統參考國際間的作法，因此把簽署法案的筆送給祁家威。

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