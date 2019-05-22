簽署同婚專法正式公布 蔡英文：讓我們重新團結在愛的旗幟下

2019-05-22 22:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚在臉書貼文說，依據憲法所賦予的職權，她在今天簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布。

蔡總統說，她知道還有很多人，一時間無法接受這個結果。但要特別強調，這部依照公投結果所制定的專法上路後，對現行民法中婚姻的規範，沒有任何更動和影響，個人的宗教信仰，也依舊得到保障。漸漸地大家就會理解，原先所擔心害怕的事並不會發生。

總統並說，如果這部專法真的改變了什麼，就是讓更多相愛的人，能夠彼此結合、互相照顧，擁有家庭的溫暖，並且得到法律上的基本權益保障。台灣一直是善良而包容的社會，願意彼此扶持，我們從來就不願看見任何人，只因為和其他人不一樣，就必須活得更辛苦，得不到平等的對待。

蔡英文強調，這是一個相互理解的過程，我們還需要更多時間。但在達到完全的理解之前，我們至少可以做到停止彼此傷害的言語，用對話來取代對立。如果每一個家庭中，不同觀念、不同年齡的成員，都可以平心靜氣的坐下來，交換彼此對這件事的心情，一定會感受到，愛是沒有差別的，我們的出發點沒有那麼不同。

總統指出，這部法律的制定，讓我們找到彼此間最大的交集。她要感謝很多人的努力，特別是立院總召柯建銘在立法院辛苦地折衝協調，還有很多人的勇氣，以及很多人的體諒。這是社會必須要踏出的一步，因為唯有如此，我們才能平息不同意見的彼此對立，讓這多年來的紛擾畫下句點。

蔡總統最後說，儘管有再多的差異，我們都是這塊土地上的同胞手足，這比什麼都重要。讓我們所有人，重新團結在愛的旗幟下。

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