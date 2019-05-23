簽署同婚法案之筆送給祁家威 小英：願愛團結每個人

2019-05-23 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法」日前三讀通過，同性結婚登記明（24日）起正式受理，總統蔡英文也在22日把簽署同婚法案的筆，送給多年來致力同志運動的先驅祁家威；蔡總統還附上一張紙條，強調「願愛團結這塊土地上的每個人」。這段話感動不少網友。

蔡總統22日晚間在臉書表示，依據憲法所賦予的職權，她簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布。其中這支簽署法案的筆，也送給祁家威留念。

臉書粉專「台灣同志諮詢熱線協會」今分享一張照片，內容為蔡總統用簽署同婚法案的筆在紙條中寫下：「家威先生，我用這支筆，簽署了司法院釋字第748號解釋施行法，請您留念。願愛團結這塊土地上的每個人。」蔡總統並在最後留了親筆簽名。

該粉專表示，「謝謝祁大哥跟我們分享，也謝謝蔡英文總統的祝福，願愛團結這土地上的每一個人，祁大哥明天早上也受邀參加幸福起跑線--5月24日同志集體婚禮趴踢，會在信義區公所用這枝筆幫新人簽見證人喔～」。

許多網友見狀感動直呼，「我要哭了啦！台妹又辣又暖，怎麼可以這樣！！！我要用選票把妳懲罰！再做一屆！！」、「我突然爆淚為什麼」、「願愛團結這土地上的每一個人」、「好暖的一個人，好暖的一位總統，這樣溫暖的程度可能就算是好久以後的人也不好突破。」。

據《中央社》報導，總統府發言人丁允恭指出，因為祁家威是催生同婚法案關鍵的人物，而蔡總統參考國際間的作法，才會把簽署法案的筆送給祁家威。

「台灣同志諮詢熱線協會」臉書粉專貼文：

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