解放軍攻台登陸戰未來2年是關鍵 粉專：下任總統很重要

2019-05-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕時常分析國際情勢關係的粉專「王立第二戰研所」，今日在發表登陸戰相關看法時表示，雖然以目前解放軍的軍力很難達成戰略目標，但未來2年美中台三方的軍力發展，對台灣而言「會陷入到很危險的處境」。該粉專指出，下任總統很重要，「不然美國不會一直在幫忙」。

臉書粉絲專頁「王立第二戰研所」認為，雖然以目前解放軍的軍力很難達成戰略目標，「但這些過了兩年就會越來越不一樣，解放軍的登陸與海空實力正在加強，而我們過去蹉跎掉的時間不會回來。國軍的新潛艇還沒服役，新購的戰機還沒成軍完整，此時美軍也還沒達到最佳狀態（理論上2025後會好），台灣的確會陷入到很危險的處境。」

「王立第二戰研所」發文指出，最近國軍向美國購買M1戰車的理由並不複雜，「就是步兵支援用，因為現在解放軍的步兵反裝甲武器已經可以打穿所有的國軍裝甲，但M1就真的沒辦法。」該文指出，現有的雲豹裝甲車對上的解放軍輕裝甲遏止力不足，「但用M1的話，目前解放軍的登陸部隊是沒有對抗能力的，頂多像雷恩大兵那種，在斷垣殘壁中等戰車開進去被步兵絞殺。」

「王立第二戰研所」認為下任總統很重要，「不然美國不會一直在幫忙。千萬不要以為，真的怎麼樣，美軍會來台馳援，並不是美軍不會來幫忙，而是你要付出多少代價。犧牲美國人來守住台灣，事後台灣的帳單有幾個零？」最後，該文指出「戰略不是只看成功或失敗這麼簡單。」

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