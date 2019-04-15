M1戰車採購延宕18年 小英見老舊戰車後排除萬難定案

2019-04-15 08:52

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美方提出108輛M1A2X型戰車採購案，美方已在4月初完成跨部會審查，近日內將會交付國會，陸軍裝甲部隊期盼多年的新式主力戰車，夢想即將成真，但國人不知道的是，M1戰車採購案延宕時間長達18年之久，若非蔡英文總統對於強化國防展現過人的決心與毅力，換作是其他的領導人物，陸軍主力戰車換裝案可能還在未定之天。

資深政府官員透露，早在前總統陳水扁執政時，時任陸軍總司令陳鎮湘上將在2000年就曾以「戰備急需」為由，向國防部提出採購1個營所需M1戰車數量的建案，但這項案子於2002年遭美方擱置，遲未回復M1戰車報價資料及供售意願。

前總統馬英九執政的8年期間，陸軍多次提出M1戰車的採購案，規劃採購數量由200輛改為「優先採購108輛」，預算調整為台幣198億6000萬元，但同樣因為軍方內部決策反覆而無果。

2016年5月，蔡英文總統剛剛上任，時任陸軍司令的邱國正上將，再次提出向美方發出軍購報價需求信函。但據資深官員說，當時新上任的國防部長馮世寬對這個案子雖然支持，但仍然有些顧慮，他吩咐相關單位兩件事，第一，國防部正在研擬整體防衛戰略構想，待完成後再處理。第二，戰車構型應採用輪車或履帶仍有爭論，應進一步評估，這兩項指示，無疑對M1戰車採購案打上了問號。

M1戰車在蔡英文總統上任初期走的並不順遂，但在2018年的2月，M1戰車採購案出現戲劇性的變化。蔡英文在農曆年節期間，到陸軍關渡指揮部位在淡水的營區據點視導，原本是想慰勉官兵辛勞，但當她親眼看到部隊裡竟然還在使用老舊的M41D戰車，以及兩款主力戰車CM11及M60A3TTS戰車服役都超過20年以上時，她認為，守衛大台北的反登陸裝備，不能再由老舊的戰車來擔綱，必須有新式主戰車的加入。

資深官員說，在視導過關指部之後，蔡總統就直接指示國防部長嚴德發，要趕快評估換裝新戰車的必要性，而且「不要買舊貨」，提出的需求是新式的M1A2，而非舊型的M1戰車，這一年的5月，國防部通過整體獲得規劃書，但是內外阻力又跟以前一樣，如同亂箭般射向總統府、國安會、國防部及陸軍司令部。

官員說，來自國內的異議及壓力，主要是懷疑新型主力戰車的必要性，國外的挑戰則主要是主力戰車並非仲介商經營的項目。蔡英文總統一方面指示陸軍司令王信龍上將準備對外說明溝通，她並表達堅定的信念，採購M1A2戰車的決定不會改變，在三軍統帥的支持之下，2018年的7月，我國正式向美提出軍購需求。

我國向美提出的是108輛M1A2X型新式戰車，全案包含採購訓練模擬器、派出種子教官赴美學習、同步採購專屬拖板車，以及運用台美工業合作機制在台灣設立120公厘砲彈生產線等等，美方已在4月初通過跨部會審查，一切只等待正式宣布的佳音到來。

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