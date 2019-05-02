美國不樂見台灣與中國統一 劉仲敬分析前AIT處長發言深意

2019-05-02 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）前處長司徒文上個月中在「變動世局中台灣的機會與挑戰：台灣關係法四十周年的反思」研討會中表示，不認為台灣與中國統一符合台美雙方的利益，不過倘若台灣人民出於自己意志的選擇，那美國也只能予以尊重。旅美歷史學者劉仲敬在訪談中，分析司徒文的說法指出，「這種說法的含義就是，他是要讓你自己選擇，並且自己承擔相應的後果。」

根據台灣醫師陳易宏近日整理出的訪談稿，劉仲敬解讀司徒文發言時說，「美國人這種說法的含義就是，他是要讓你自己選擇，並且自己承擔相應的後果。自己選擇的結果就是自己承擔相應的後果。」

「如果你自己願意承擔相應的後果，其實你是什麽都可以幹的。」劉仲敬說：「蔣介石是可以反攻大陸的，但是如果美國人不幫他的話，他反攻失敗以後怎麽辦，這個事情是他自己要考慮的。陳水扁也是可以獨立的，但是獨立以後如果他自己的軍隊不願意跟著他打的話，情况怎麽辦，那又是另外一方面的事情。」

劉仲敬也說：「所謂『按照自己的利益行事』，這是一句在外行聽起來相當平淡無奇、其實實際內容非常可怕的話。」

劉仲敬說，二戰時期法國維希政府原本和英國是同盟關係，但由於法國跟德國單方面締約，撕毀了英法盟約當中「未經對方同意，雙方誰也不得單方面締約」的條約，於是英國就將開往英國的法國軍艦擊沉了。他指出：「這就叫做『按照自己的國家利益自由行動』，就是想怎麽做就怎麽做的意思。」

劉仲敬以英國的角度分析：「如果它是一個靠不住的盟友的話，一支不能作戰的艦隊還需要英國出更多的船去保護它，那比消滅它還要麻煩。消滅它，是一天晚上就可以做到的事情；保護它，它自己又不能作戰或者不想作戰，同時它的那些資源又不能落到德國人手裏面，你還得派出比擊沉它更多的艦隊，而且不是一天，而是好幾年去保護它。所以從資源使用的角度來看，立刻擊沉它是最好的選擇。」

劉仲敬進一步指出，「他（司徒文）說這話的意思就是，你可以這麽做，但是美國也要自由地維護自己的利益。」倘若台灣選擇與中國統一，「美國就要自由地維護自己的利益。而美國僅僅維護自己的利益，比起要背著（選擇統一的）台灣這個包袱，對美國來說很可能是更有利的。這就是意味著，它實際上可以輕而易舉地解除台灣的武裝，比起你半心半意、搞不清是盟友還是敵人的情况下給它造成的負擔反而要更輕一些。」

劉仲敬訪談全文

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