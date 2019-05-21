大選像「賭場抽頭」？韓國瑜：兩岸不想緊張就須換總統

2019-05-21 23:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受網路媒體專訪指出，2020總統大選像「賭場抽頭」，台北市長柯文哲是藍綠內鬥最大贏家、也是最強對手；他還說，若不想兩岸緊張兮兮，2020必須換總統。

韓國瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪被問到，如果韓國瑜出線，檯面上最強對手是誰？他直言「2020最強的就是柯P」，並形容「就像去賭場，你贏、他就抽你5%，你去打麻將胡了甚至自摸，他就抽飯錢、茶葉錢，現在柯P就是這樣，就坐在台北市政府，藍軍一亂抽一點，綠軍一亂抽一點，不停往裡面抽，可是他本身不需要付出，因為他民調有抗跌性，看這幾年柯P被打擊但民調卻不會降」。

韓國瑜說：「假如用25當基數，也就4分之1，柯P用25做他的基數，現在抽頭藍軍，抽頭綠軍，所以民心不斷往他那邊流動」，「分析政治一定要有穿透力，柯P會是最強的，無庸置疑。」

韓國瑜也提到：「國民黨人有個特性就是絕不投民進黨，而民進黨也絕不投國民黨，可是雙方感覺不對勁時票開始流動，一定往柯P流，沒有別的選擇，所以這時候，國民黨要大團結，抱在一起相親相愛，綠軍也是票不能分散，這時候柯P就有壓力了。」

對於2020競爭對手，韓國瑜形容蔡英文「從小含金湯匙長大、家裡環境最好」，郭台銘「白手起家、創造企業帝國」，最高深莫測的是「看過最多生死」的柯文哲，就是因為在生死間看過太多，但只要柯P一出招，絕對轟動武林、驚動萬教，賴清德和朱立倫「他們兩個從小就是走路靠右邊、身上帶著手帕衛生紙、做人彬彬有禮」的乖寶寶。

韓國瑜自評，「喜歡貼近基層、了解百姓的苦」，也強調自己對南台灣的感情超過其他每個人。

韓國瑜表示，過去3年，總統不斷在跟中華文化脫離，「如果這一局，台灣人民決定傾向支持台獨總統，那就共同接受後果，但如果大家不希望兩岸關係緊張兮兮」，韓國瑜直言，那就必須「換總統」。

對於郭台銘指出參選是為幫韓國瑜解套，讓他能專心高雄市政，韓國瑜回應「我沒有這麼了不起」；針對館長陳之漢近期強力批判，韓國瑜認為自己會非常樂意再上館長的節目，直接交換意見。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法