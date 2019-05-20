韓國瑜喊「Yes，I do」 王金平：笑笑就好

2019-05-20 17:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前表態，若國民黨中央5人小組將他納入總統初選民調，他會說「Yes，I do」。有意參選總統的前立法院長王金平今日接受TVBS電視節目專訪表示，「笑笑就好」，並提及「不會和韓討論選總統」，自己過去與韓見面，韓總是祝他心想事成，沒有談到選總統。

王金平談及，社會氛圍都感覺韓國瑜會參選，雙方之前沒有正式討論，他與韓見面，韓總是祝他心想事成，沒有談到選總統，會幫韓選上市長，是希望韓成為好市長，也邀請400多家廠商去高雄，努力幫韓要發展高雄。

針對韓對選總統納入民調喊出「Yes，I do」，王金平僅說，「沒有啊，笑笑就好」。對於韓國瑜當市長是否有成績？王金平提及，要一步一步來，畢竟萬事起頭難，每個人都有個人計畫，人各有志。

王金平逐一分析，郭董有使命感，參選傳言真真假假，後來真的成真，出來表達參選；對於朱立倫說王院長委屈了，王則說，朱是第一位宣布參選的，「我自己沒有委屈，那是朱的想法」。

沒報名怎能成為候選人?王批初選辦法不公平

王金平強調，他是為國民黨感到可惜，從小到大參加考試，要上台大也要報名聯考，甄選及選舉也是一樣，沒有報名怎麼能夠成為候選人，選舉沒有登記參選，卻能成為候選人，這是史上最大的創舉。

王金平認為，國民黨常說「相忍為國」，自己從政40幾年常相忍為國，可以相忍為黨，但不能「鄉愿為黨」或「鄉愿救黨」，以前是討厭民進黨是最大黨，不能變成不信任國民黨是最大黨。

王金平指出，他沒有說不接受全民調，只是說初選辦法不公平，當然對他來講，努力爭取黨員支持已經好幾個月，現在突然有變，好像跑100公尺變成跑1500公尺，後來更加上高欄，這樣公平嗎？當然是不公平。

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