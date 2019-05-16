同婚專法明表決！呂秋遠：孫文喜歡小女生不會太保守

2019-05-16 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕立法院明天將進行同婚專法爭議表決大戰，律師呂秋遠今（16）日在臉書指出，「即使某些立委的憲政常識幾乎是零，還是得要為他們惡補一下」、「以孫文這麼喜歡小女生來說，他也不會這麼保守才是」。

呂秋遠表示，有些人出自宗教、選票等因素產生的壓力，不希望行政院版本的同婚專法通過，最好通過綠委林岱樺提出的「結合關係」、或是藍委賴士葆構想的「家屬關係」版本，但還是要為某些「憲政常識幾乎是零」的立委惡補，「大法官會議解釋的效力，高於把人權拿來表決的公投」。

呂秋遠提到，公投與憲法之間的關係，「並不是如護家盟召喚的假孫文所說的違反五權分立原則」，再者，「以孫文這麼喜歡小女生來說，他也不會這麼保守才是」，且大法官會議已解釋「同性婚姻符合憲法上的平等權」，在5月24日前專法沒通過「就直接適用民法」，實在沒必要爭執同性婚姻的「結合」或「同居」關係。

呂秋遠強調，無論是哪個政黨執政都必須遵守大法官會議做出的憲法要求，「目前的行政院版本是最接近憲法意涵的版本」，而非其他版本提到的「結合或家屬關係」，先前的公投在人權、憲法層面上本來就沒意義，「憲法不需要符合違反人權的民意」，若法律在民意之下，台灣怎麼還需要法官？

呂秋遠補充，政院版專法通過後，國民黨勢必以此大加撻伐民進黨，可能會罵「支持淫亂」、「不尊重公投」，但「我們只能在明年以選票回報民進黨，畢竟他們或許在某些區域失去的選票會更多」，台灣將會成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，因此「請不要再講公投了」、「讓那些想結婚的人趕快去，沒道理這麼有趣的事情只有異性戀獨享」。

呂秋遠臉書全文

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