民進黨版刪「同性婚姻」字樣 挺同團體：仍盼順利通過

2019-05-16 20:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院明將針對同婚專法進行表決，稍早行政院長蘇貞昌與民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中將法案文字微調，刪除「同性婚姻」用字，但仍規定同性伴侶能向戶政機關辦理「結婚登記」。對此「婚姻平權大平台」發出聲明表示，微調後的版本在法律效果上並無差異，依然能保障實質婚姻權利，因此呼籲各黨立委，明能讓同婚法案順利三讀通過。

聲明表示，婚姻平權大平台看見行政院與執政黨為了讓同婚專法順利通過的苦心，期待各黨立委都能支持行政院版的同婚法案順利三讀通過。對同志社群而言，重要的是在5月24日當天能否真的合法結婚、成為身分證上的配偶，在整個法律體系當中以「配偶」的身份被看待、被尊重，以及同志家庭是否能夠脫離現階段法律上被迫單親的情形，取得孩子合法的親權。

聲明並向各立委喊話，懇請每一位立委，在歷史的這個時刻，站在愛的這一邊，共同解決眼前的問題，為台灣創造更好的未來

婚姻平權大平台下午也號召民眾舉行拉布條行動，分別在忠孝西路天橋上與立法院正門前舉起「同志退無可退」、「517一個不能少」的布條。婚姻平權大平台的新聞稿中，再次呼籲立法委員們能在5月17日「國際不再恐同日」的這一天，支持已經折衷、妥協且打折的行政院版同婚專法，讓台灣的同志社群可以結婚、也讓台灣的同志家庭可以受到法律保障。此外，婚姻平權大平台也收到來自立法院跨黨派挺同的立委助理響應支持，立委助理呼籲每天與他們一同工作的立委，能支持行政院版本同婚專法，讓台灣同志能順利走上結婚這條路。

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