蘇揆綠委關鍵會商同婚法案 何志偉建議「團進團出」

2019-05-16 17:40

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院明天將進行同婚專法爭議表決大戰，由於多位民進黨立委面臨基層選民、反同宗教團體與家長團體的遊說壓力，對支持政院版專法草案有意見，使政院版同婚專法要在立院三讀通過很不樂觀，行政院今天下午舉行行政立法協調會報，蘇貞昌親自出席與多位民進黨立委溝通，全面爭取黨籍立委對政院版專法的支持，不過，與會的民進黨立委何志偉透露，有立委強烈反對政院版草案，也有人強烈支持。

何志偉下午受訪時建議，明天同婚法案爭議的表決投票，民進黨團應採「團進團出」，採取一致態度，他認為民進黨立委應支持政院版的專法草案。

同婚專法目前有3個版本，包括行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」，民進黨立委林岱樺領銜提出的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案，以及國民黨立委賴士葆提出的「公投第12案施行法」。立法院昨天針對3版本進行黨團協商，但3版本內容差異甚大，協商後關鍵條文仍無共識，多數保留在明天院會表決。

在明天立院院會表決前的最後關頭，府院黨對黨籍立委展開遊說、喊話，盼鞏固對政院版專法的支持，避免政院版明天翻盤。

今天下午的行政立法協調會報原規劃由立院黨團總召柯建銘與行政院副院長陳其邁共同主持，不過，蘇貞昌認為同婚專法是價值的選擇，該堅持就堅持，因此決定親自出席會議向立委爭取支持政院版同婚專法草案。

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