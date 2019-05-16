同婚專法表決大戰 蘇揆向綠委感性呼籲：投下關鍵一票

2019-05-16 20:38

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院明天將進行同婚專法爭議表決大戰，由於多位民進黨立委面臨基層選民、反同宗教團體與家長團體的遊說壓力，對支持政院版專法草案有意見，行政院今天與民進黨團舉行行政、立法協調會報，會中黨籍立委管碧玲針對政院版專法提出微調修正，成為黨團針對政院版的修正動議，會中決議「團進團出」挺黨團修正版，刪除「同性婚姻」4個字，但同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚在會後轉述說，行政院長蘇貞昌在會議一開始特別說明，明天就是歷史的關鍵時刻，現場的委員有人是做一屆，有人做了好幾屆，在立法院通過的法案不知凡幾，他說：「將來有一天我們會被子女、後代問到，明天這一案你的立場是什麼？多年後你是不是可以拍胸腑大聲向自己的孩子說，當年你看，壓力是多麼大，但我還是頂下來了，我投下那關鍵一票！」

蘇貞昌說：「你當然也可能被問到，當年那一刻你為什麼沒有站出來？」

Kolas說，蘇院長在會中表達他非常了解每位委員在各選區所面臨的壓力，但院長強調，明天是歷史性的一刻，請所有委員一起支持行政院版，一起搭上歷史的改革列車，而且希望大家團進團出挺政院版，因為政院版尊重公投結果，且尊重大法官釋憲精神的版本，請大家支持政院版。

Kolas說，蘇院長並鼓勵在場的委員們說：「歷史一定會記住你們！」最後起身向立委鞠躬。

今天的行政立法協調會報原規劃由立院黨團總召柯建銘與行政院副院長陳其邁共同主持，不過，蘇貞昌認為同婚專法是價值的選擇，該堅持就堅持，因此決定親自出席會議，向立委爭取支持政院版同婚專法草案。

蘇貞昌今晚也在臉書上向民進黨立委喊話說，他只是要跟各位報告、要拜託各位，你和民進黨是分不開的，你要用民進黨提名來參選，你怎麼可能贊成國民黨的案、站在國民黨那邊，逃避只會更被看不起，沒有人會感謝你，如果明天案（指政院版）沒有過，那更是民進黨大敗！人家更看不起你民進黨、更看不起你，你一定更難選！

蘇貞昌說，行政院版微調版已經是大家討論、大家一起、大家用盡智慧所提出來，也是尊重公投結果、遵守大法官解釋意旨。為了讓法案順利通過，實質保障同性伴侶的婚姻自由，行政院予以尊重。他拜託大家，支持微調過後的版本，「請大家明天勇敢的站在一起，請大家在明天歷史性的時刻投下關鍵的一票，讓台灣的社會向前一步，歷史一定會記住你、大家一定會感謝，我也在這裡深深感謝。」

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