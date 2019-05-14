向黨內喊話 賴清德：基層盼初選期程儘速決定

2019-05-14 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今受訪主張，手機民調納入民進黨總統初選「技術上不至於很難克服」。投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今受訪表示，民調要用家戶電話或用手機民調，他已經有公開說明，他接著向黨內喊話說，基層焦慮盼時程儘速決定，黨中央、中執委、中常委各位同志如果能注意，基層希望初選期程儘速決定，才是最重要的。

民進黨明邀蔡賴陣營進行事務性協調，雙方將派代表與會，協調包括政見會、民調執行細節。賴清德表示，尊重黨中央安排，黨中央如果有安排就來進行。至於是否希望「蔡賴二會」，賴清德說，尊重黨中央的安排，若有這樣的規劃一定配合，但還沒收到訊息。

對於蔡英文支持手機民調納初選，賴清德則主張不要中途更改民調規則。賴清德說，大家要注意到社會基層的焦慮，希望民進黨初選期程能夠儘速決定，不要打一場漫漫、沒有期限的初選，這個對民進黨不好、對民進黨在總統大選也不利，希望黨內同志共同解決這問題。

此外，傳出民進黨新北市主委余天昨邀請民進黨各縣市黨部主委共19人，下午到總統官邸與總統蔡英文會面，期間還致電給前行政院長賴清德，希望他來會面，但遭賴清德婉拒。

賴清德受訪對此說，這訊息有點落差，他昨天傍晚接到余天的電話，不是邀請他去總統府，而是詢問他有沒有機會跟他見面。他則回應余天，他這一、兩天都很忙，如果要見面，能否初選完再見面。

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