反對手機民調？賴清德：是一個誤解

2019-05-13 12:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨總統初選是否該納入手機民調，前行政院長賴清德今重申，媒體報導他反對手機民調「是個誤解」，候選人有責任提供社會大眾的不同看法給黨中央考量，若問題可解決手機民調是可以討論的。他並表示，若黨中央經過一、兩年完整調查手機民調，並將對外說明這些質疑，未來納入是歡迎的。

賴清德指出，媒體報導他反對手機民調是一個誤解，他表達的是，民進黨從2011年開始使用家戶民調，包括總統、立委、縣市長、鄉鎮長、議員初選都用這一套，行之有年，此外，2020總統初選辦法也已經公告執行，黨中央必須考量，是否應在中途改用其他方法。

賴清德說，手機民調並不是不好，的確很多人使用手機，不過，納入民調必須經過科學研究，包括民調的準確性、公正性、母群體要怎麼設、怎麼隨機抽取、問題怎麼回答，他補充，手機使用者不一定是本國國民，其戶籍地在哪裡，都是使用手機民調時必須面對的問題。

賴清德也過去擔任醫生的經驗指出，就像醫學界發明一個新藥，也要經過相當完整的程序驗證，這個藥到底有沒有效、治療方法到底有沒有效，倘若黨中央經過一、兩年完整調查手機民調，並將對外說明這些質疑，未來納入是歡迎的，他補充，作為候選人有責任提供社會對手機民調的看法，給黨中央考量。

此外，昨天民進黨中央5人小組再次開會討論，賴清德說，他還沒有接到黨主席卓榮泰的通知，但若後續要跟自己提，當然很歡迎。

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