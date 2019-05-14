賴盼能接棒︰讓台灣跑得更快、更好

2019-05-14

〔記者俞肇福、楊淳卉／綜合報導〕前行政院長賴清德的「民主咖啡車」昨天啟動，他傍晚到基隆火車站廣場開講時，以接力賽跑為例，表示一個人的體力再好，跑久了也該考慮換另一位選手接棒，他參與民進黨總統黨內初選就是希望能接棒，讓台灣跑得更快更好。

賴清德昨天下午在新北市萬里老家主持「民主咖啡車」啟動儀式。他表示，「民主咖啡車」將全台趴趴走，向全民宣講他堅持參與黨內初選及治國的理念。

藝人郭子乾反串的「賴青德」昨獲邀出席時，語出驚人說，「這段期間有苦難言，相較於韓國瑜被迫參與初選，我想要初選卻…」，賴清德趕緊打斷郭子乾的發言，改稱「是喝咖啡非常苦」，賴清德笑稱，「賴青德」所說的話會算在他身上，在場人士哄堂大笑。

「體力再好 跑久了也該交另一棒」

賴清德的「民主咖啡車」首站開到基隆火車站，適逢下班時間，吸引不少民眾聆聽演說，現場加油聲不斷；賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永也到場致贈向媽祖祈求的平安福袋，幫外甥加油打氣。

有民眾詢問賴清德，他與蔡英文有何不同？為何要支持他？賴舉例說，到底是一個人跑四百公尺比較快？還是每個人各跑一百公尺、接力跑完四百公尺比較快？他不是強調跟蔡有多大的不同，而是一個人不管有多好的體力，跑久了一定會累，應該考慮讓下一個選手接棒，才能讓台灣跑得更快、更進步。

另外，高雄市長韓國瑜力推「自經區」引發爭論。賴清德昨天召開訪日成果記者會時受訪指，韓面對議員質詢講得不清不楚，只有「賺大錢」三個字，可見韓對自經區完全不了解，但國民黨一個個支持韓，這不是真的為了台灣經濟支持自經區，而是為了選舉需要。

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