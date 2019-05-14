賴清德︰手機民調 應先完整調查釋疑

2019-05-14

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選是否該納入手機民調？前行政院長賴清德昨表示，媒體報導他反對手機民調是誤解，若黨中央經過一、兩年完整調查手機民調，並將對外說明這些質疑，未來納入是歡迎的。蔡英文陣營發言人阮昭雄則表示，手機族的聲音不應該被忽略，才能找出最強候選人。

賴清德昨天指出，媒體報導他反對手機民調是個誤解，民進黨從二○一一年開始使用家戶民調，包括總統、立委、縣市長、鄉鎮長、議員初選都用這一套，行之有年，二○二○年總統初選辦法也已經公告執行，黨中央必須考量，是否應在中途改用其他方法。

賴清德說，手機納入民調必須經過科學研究，包括民調的準確性、公正性、母群體要怎麼設定、怎麼隨機抽取、問題怎麼回答、是不是本國國民、戶籍地在哪裡，都是使用手機民調時必須面對的問題；倘若黨中央經過一、兩年完整調查手機民調，並將對外說明這些質疑，未來納入是歡迎的。

蔡陣營︰納手機才能找出最強候選人

對此，蔡英文陣營發言人阮昭雄昨表示，民調納入手機的討論，其實符合現在社會的生活習慣，台灣合格的一千八百萬選民中，有五百萬人只有手機，手機族的聲音不應該被忽略，而民進黨之所以為民主進步黨，就應該在民主的基礎上，更為進步，最能夠最貼近真實民意的方案，才是能找出最強候選人的方案。

阮強調，手機納入民調在國外行之有年，民進黨從二○一四年起，全國性民調也已納入手機，技術性部分正由黨中央完整評估，蔡陣營也尊重民進黨經由民主機制的決議。

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