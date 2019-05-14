蔡、賴陣營 明協調政見會與民調

2019-05-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德爭取民進黨總統初選提名，協調工作仍持續進行。據悉，民進黨中央昨發出通知，邀請雙方陣營於週三（十五日）就事務性協調工作進行討論，包括政見會及民調作業等事宜；中央黨部「不預設立場，也不提出方案」。蔡、賴陣營已應允派代表參加協調會。

民進黨中常會一日決議，五月廿二日中執會確定總統初選日程及民調等作業細節。由總統初選五人協調小組與雙方參選人進行協調，政見會及民調應進行之各項事務性協調，則請組織部、新聞部、民調中心於五月廿二日前按所需時間提前開始協調完成。

黨內人士指出，事務性協調工作包括政見會及民調相關事宜，就執行細節討論。會議進行方式，將先由黨部業務單位提供過去經驗的基本資料，但「不預設立場，也不提出方案」，接下來由雙方陣營授權代表進行意見交換，看能否聚焦與共識。

黨內人士舉例，在民調部分，業務單位會提出黨內相關規章及過去經驗，不預設立場，也不會標示是要對比式或互比式民調，或也不會標示手機是否要納入。若雙方授權代表會中想進行交換意見，或要黨部就手機提出說明，業務單位會基於過去的經驗來「報告」。

黨內人士指出，事務性協調工作「不會去碰時程，也不會急著定調」，如果有比較單純、沒有爭議的地方，可以一部分解決就解決。黨部也會預留一些時間，若一次會議無法完全定調，也可以再開會議討論，或是部分細節需要五人協調小組協調或中執會來決定，也尊重協調小組和中執會。

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