中國統戰「內地化」 細膩扎根深入校園

2019-05-14 06:51

〔記者呂伊萱、吳柏軒、凌美雪／台北報導〕中國長期透過校園交流管道遂行統戰，滲透對象自小學、中學到大學生，統戰魔爪全不放過，近期更曝光統戰團透過校園周邊書店接觸大學生，手法越趨細膩。學者昨指出，過去的入島、入戶、入腦目標「基本上都已經實踐」，統戰現更已「內地化」，此種關係人管道則能讓人感覺「更入裡透徹」。

陸委會表示，中國近期擴大對我青年學生工作，透過多種管道將其統戰活動資訊滲入校園，藉文教交流名義，積極招攬我學生赴中交流，欲提升台灣學生對中國的好感及認同，「政治意圖昭然若揭」；陸委會呼籲青年朋友提高警覺，避免落入中共統戰圈套。

中國對台校園統戰行之多年，以落地招待旅遊團邀請學生赴中國，傳達「兩岸一家親」訊息，滲透對象自小學、中學到大學生無所不包。日前更傳直隸中國共產黨的共青團動作頻頻，在台灣施展「從娃娃抓起」的統戰行為，把手伸入台灣中小學校園內；另，中國各地政府也會主動與台灣的中學接觸，邀請台灣師生前往當地參訪。此類對台統戰團歷史甚至已逾二十年，但近期更推陳出新，採取更細膩的方式深入校園。

本報掌握，台大周邊歷史已十多年、專營中國進口圖書的書店秋水堂，竟也承辦「青年夏令營」，赴中國北京、三峽、重慶等十一天十夜，含機票食宿僅需一萬六千五百元。該統戰團由全國台灣同胞聯誼會和中國統一聯盟主辦，爆料台大學生指出，該團特殊之處是由「離學校門口不到三百公尺」的書店透過會員資料發佈，鎖定學生、深入校園的意圖更加細膩。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪說，這甚至不算嚴重的手法，但當然是統戰吸收策略的一環，目的是招聘到能「為他所用的人」。尤其台灣進入大選年，統戰工作「密度和強度只會更高」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢則分析，中國對台統戰當然會思考如何發揮更大效益，因此除了網路、媒體等管道，也會利用「關係人」管道，包括同鄉會、家長會、社區團體或這類書店會員路徑，「讓人感覺更入裡、透徹」。

翁明賢直言，中國統戰已經「內地化」，過去的入島、入戶、入腦目標「基本上都已經實踐」，現在更可怕的是台灣內部的支持團體和同路人都出現，恐怕難以面面俱到掌握。翁認為，正本清源的方式是要讓大家了解中國統戰「有政治目的」，是要影響台灣整個社會的團結與對中國的態度，需要民間自制和立法防堵滲透。

文化部表示，該書店所辦活動係屬民間團體赴中國大陸交流活動，相關事項應依陸委會所頒訂之「民間團體赴大陸交流注意事項」規定辦理。

陸委會指出，教育部本月九日亦提醒各級學校，應注意中國相關交流活動的目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的、政治性內容或有損我方尊嚴與立場。

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