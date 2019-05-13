訓示台灣媒體曝光 汪洋：不想讓人知道的都公諸於世...

2019-05-13 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋在「訓示」部分台灣媒體高層加強宣傳一國兩制風波後，今天下午接見前國民黨主席洪秀柱時似乎有感而發地說：「現代資訊把一些不太願意讓別人知道的情況都公諸於世。」洪秀柱會後對媒體表示：「只要反對台獨，堅持九二共識，統一就沒有時間表。」

汪洋在10日會見部分台灣媒體高層時，訓示要努力宣傳「一國兩制」與持續為「和平統一」盡一份力，而引起台灣輿論譁然，這行為被指為「訓示」台灣媒體，他在今天會見洪秀柱時疑以「因為現代資訊，把我們所有的情況都公諸於世，包括有一些我們不大願意讓別人知道的」的說法解嘲開脫。

汪洋表示，統一涉及到民族復興，不是政府機關的事情，是兩岸每個人都有責任，而中國在堅持「九二共識」與反台獨的基礎上，在實行形式多樣、內容廣泛的各黨派、團體、人士民主協商過程中，逐漸累積共識，逐漸朝統一的過程中邁進。

而洪秀柱在會談後接受媒體訪問時表示，雙方認為兩岸最終會走向統一，但只要堅持「九二共識」、反台獨，統一就沒有時間表，很多事是「家裡事，家裡商量」可以坐下來談。

洪秀柱還指出，汪洋對她提出的希望將「惠台31條」的層級從行政命令提升到《台商投資保護法》的法律位階，與兩岸老兵可以將骨骸回鄉安葬的人道議題表示肯定。

針對媒體進一步的提問，雙方在會談中有無談及《和平協議》的具體內容，洪秀柱則強調統一並非一蹴可及，很多事情在統一前必須逐一解決，汪洋也認同統一沒有時間表，只要是「自己人」就什麼都可以談。

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