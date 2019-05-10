語帶玄機？陳水扁趴趴走 郭台銘：剩下沒有幾個月了

2019-05-10 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選國民黨總統初選的郭台銘，今天中午參加台中市菁英工商婦女協會理監事會議時，針對會員提問，前總統陳水扁保外就醫，到處亂跑從事政治活動，是不公義現象，郭台銘雖未直言，也沒有承諾，當上總統之後，是否將陳水扁抓回去關，但他卻語帶玄機說，「（剩下）沒有幾個月了，大家忍一忍」。

針對前總統陳水扁保外就醫，郭台銘說，他有三個觀點，其一，這是民進黨執政導致的不公不義現象，連民進黨自己內部的初選，都會更改規則，其二，這不是沒有法律，而是民進黨政府不執行，其三，他有機會當選總統的話，他最痛恨貪腐，也痛恨執行不力，不會發生不公義現象，「社會正義更重要」。

不過，郭台銘雖然語帶玄機，但並未直言要把陳水扁抓回去關，他說，陳水扁保外就醫趴趴跑，從事政治活動，褫奪公民權的人，卻參加選舉活動，是有法律卻不執行，針對這個問題，他強調，「我只能說，（剩下）沒有幾個月了，沒幾個月了，大家忍一忍」，用選票換掉不公不義、包庇貪腐的政府。

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