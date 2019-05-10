郭台銘夜宿新社民居 打地鋪展現親和力

2019-05-10 12:25

〔記者張軒哲／台中報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天到台中與中小企業主座談，昨晚夜宿新社山區農友住家，郭董在臉書分享，夜宿「山豬枇杷」曾先生的家，吃了炒米粉、羊肉湯、香菇雞湯，還把雞腿吃掉了。郭董在臉書PO了躺在地上鋪床墊睡覺照片，他感性指出「重溫工廠睡行軍床的黑手生涯」。

郭台銘參加國民黨總統初選爭取各界支持，今天下午參加出席中小企業主座談會，昨晚夜宿新社曾姓友人家。曾先生的女兒曾連續2年申請到鴻海獎學金10萬元，曾先生一家非常感念郭董相助，讓女兒赴美短暫進修。

郭台銘昨夜在臉書分享，第一次在地方友人家住宿體驗吃了2碗米粉，2碗羊肉湯，3碗香菇雞湯，因為主人說「當成自己家」，他就把雞腿吃掉了。

郭台銘就在曾家的木頭地板上鋪床墊睡覺，展現親和力，他懷念起創業打拚的時光，想起以前在工廠睡行軍床的黑手生涯，他強調是從無到有我創業，希望大家都有機會圓夢，讓郭董帶大家賺生活的錢、賺精神的糧。

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