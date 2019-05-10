郭台銘「兩個中國」說法 洪秀柱：不符九二共識

2019-05-10 12:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘最近公開呼籲北京當局正視中華民國存在的事實，「沒有一中各表，就沒有九二共識」；國民黨前主席洪秀柱今天表示，不論是「一中一台」還是「兩個中國」都不符合九二共識，她強調「一中原則」最清楚，不要把它複雜化。

洪秀柱受邀將於12日率同台灣民間各界人士訪問團約70餘人，前往中國北京進行為期4天的交流訪問，洪秀柱主張兩岸應簽署「和平協議」，洪秀柱邀請台灣民間各界、各產業代表人士，與中國各界及相對產業界別進行交流；希望兩岸一起努力突破現在僵局，開拓互助互利互惠的和平發展模式。

洪秀柱說，郭台銘的兩個中國說法，不符合九二共識，也不符合憲法，她認為兩岸處於主權宣示重疊的狀態，分治而不分裂；唯有在一中原則下，兩岸朝統一邁進才是正途。

洪秀柱也批評民進黨的蔡英文和賴清德都是主張台獨，賴清德擔任行政院長時，就自承是務實的台獨工作者，蔡英文看起來比較溫和，但是卻主張去中化、文化台獨，試圖要斬斷兩岸的文化臍帶關係，比賴清德還要恐怖。

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