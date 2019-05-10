郭台銘幫媒體綁鞋帶 柯文哲酸：人家願意改變也是好事

2019-05-10 10:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨上午至內湖台北花市購買花束，採買過程中，郭看到記者鞋帶鬆掉，蹲下去幫忙綁鞋帶，驚嚇路人。台北市長柯文哲今早出席雙語大教室成果展接受媒體聯訪時，媒體問看到這樣狀況是否也會幫忙綁鞋帶？柯文哲連笑數聲，表示那也要看到，「如果我看到，欸欸，你自己綁一下」。

媒體問是否覺得郭作秀意味濃厚？柯文哲則說，不曉得，要去問郭怎麼會問他。媒體再問是否覺得郭台銘此舉接地氣？柯再笑說，呵呵呵，人家願意改變也是好事。

郭台銘提出兩岸論述，表示「沒有一中各表，就沒有九二共識」，郭還意有所指地說，「現在台灣很多政治人物講什麼『一家親』，講看看嘛」，媒體問是否覺得郭此番話是否針對柯？柯文哲說，國民黨主張一中各表，可是中國方面也沒有同意國民黨這個說法，這確實是當前的一個問題。

媒體問是否解釋一家親的意涵？柯文哲表示，他最近想來想去，所以當時提出5個互相最後再加一個互相諒解，如果中國否認中華民國存在，九二共識真的很難談下去，在台灣就卡住了。

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