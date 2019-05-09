中科標案止血？ 鴻海子公司睿綸宣布終止契約

2019-05-09 23:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，日前遭立委黃國昌質疑有弊，為鴻海相關公司睿綸生技量身打造標案，今天睿綸在臉書發出終止服務聲明，強調絕無涉及民意代表指控不法之情事。

有關最近「量身打造標案」爭議的中科園區智慧機器人創新自造基地，創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案，得標公司睿綸生技今天在臉書發出聲明，宣布終止服務。

聲明指出，關於睿綸生技股份有限公司代表H.SPECTRUM公開公正獲得「中科園區智慧機器人創新自造基地－創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案」評選得標一事，本公司正式向社會大眾說明，本案絕無涉及民意代表所指控不法之情事，現已進入調查程序，若有涉及不法願接受國家法律制裁。

文中表示，此次公開公正獲得此案，卻因網路世代的資訊快速傳播，事實真假難辨，在未審先判的情況下如何能夠背負著有色標誌與單純熱切的年輕人展開新創的學習之旅呢？H.SPECTRUM 再次聲明，本案絕無涉及民意代表指控不法之情事，在進入調查程序的同時，決定主動終止本案，靜待調查程序結果以正視聽。

立委黃國昌今天臉書也發文質疑，中科「智慧機器人自造基地」招標弊案，雪球越滾越大，後續調查發現，中科招標「需求說明書」內的規格，在中科局長與主秘在1月28日密會永齡基金會高層，包括自己姪兒，也就是得標團隊總經理陳俊嘉之後，因中科主秘的指示，加上原本沒有的「智慧醫療」，量身打造得更符合最後得標廠商的條件，而最新消息中科主秘已調離現職，「睿綸生技」已與中科終止契約，心虛試圖止血的動作非常明顯，然而，這件臭不可聞的弊案，絕不能因此就息事寧人，必須徹查到底。

黃國昌文中也指出，也請科技部另外組成公正的小組，讓這項攸關國家未來科技發展的案子有一個真正公平公開的競爭平台。

中科表示，目前尚未收到睿綸終止契約文件，只有在網路上看到消息，會盡快了解狀況，做後續處理，而主秘調職是為了配合公正調查。

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